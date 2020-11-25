محمد بن مسعود - الدمام - تهدف لتكامل الجهود وإدارة ومشاركة المخاطر لتحقيق التزام المملكة بالمتطلبات الدولية أبرمت رئاسة أمن الدولة والهيئة العامة للجمارك، اتفاقية التكامل الأمني في مجال أمن المسافرين والشحن الجمركي، بحضور رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني ومحافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني.

وتهدف الاتفاقية إلى تكامل الجهود، وإدارة ومشاركة المخاطر لتحقيق التزام المملكة بالمتطلبات الدولية لأمن المسافرين والشحن الجمركي.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442 12:16 AM تهدف لتكامل الجهود وإدارة ومشاركة المخاطر لتحقيق التزام المملكة بالمتطلبات الدولية "أمن الدولة" و"الجمارك" يبرمان اتفاقية للتكامل الأمني في مجال أمن المسافرين والشحن الجمركي "أمن الدولة" و"الجمارك" يبرمان اتفاقية للتكامل الأمني في مجال أمن المسافرين والشحن الجمركي أبرمت رئاسة أمن الدولة والهيئة العامة للجمارك، اتفاقية التكامل الأمني في مجال أمن المسافرين والشحن الجمركي، بحضور رئيس أمن الدولة عبدالعزيز بن محمد الهويريني ومحافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد بن عبدالعزيز الحقباني.

وتهدف الاتفاقية إلى تكامل الجهود، وإدارة ومشاركة المخاطر لتحقيق التزام المملكة بالمتطلبات الدولية لأمن المسافرين والشحن الجمركي.

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