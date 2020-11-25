، "الصناعي الثانوي" بجازان يحدِّد مواعيد القبول للدبلوم والبرامج المهنية للفصل الثاني ،

محمد بن مسعود - الدمام - يستقبل الطلبات عبر بوابة "التقني والمهني" حتى الـ16 من ربيع الآخر الجاري

بدأ المعهد الصناعي الثانوي بمنطقة جازان استقبال طلبات القبول والتسجيل لبرامج الدبلوم والبرامج المهنية للفصل التدريبي الثاني لعام 1442هـ، من خلال البوابة الإلكترونية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ويستمر حتى الـ16 من شهر ربيع الآخر الجاري.

وفي التفاصيل، أوضح مدير المعهد، المهندس محمد بن ناصر بهكلي، أن القبول في المعهد سيكون عبر بوابه المؤسسة https://ugate.tvtc.gov.sa/AFrontGate/ في برنامج الدبلوم، في أقسام المحركات والمركبات والكهرباء الإنشائية والإنشاءات المعدنية (اللحام)، والبرامج المهنية (فصل واحد)، وتشمل الكهرباء الإنشائية والإنشاءات المعدنية (اللحام) والتبريد والتكيف.

وبيّن "بهكلي" أن المتدرب سيحصل على مميزات خلال فترة التدريب، تتضمن مكافأة شهرية مقدارها 800 ريال، ويُمنح للخريج أولوية القبول في الكليات التقنية، والحصول على دعم لمشروع الخريج يصل إلى 300 ألف ريال من معهد ريادة الأعمال، ويحصل على فرصة عقد تدريب ينتهي بالتوظيف براتب لا يقل 3000 ريال.