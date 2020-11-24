، "تعليم الدوادمي" يثمّن مبادرة "مربط ساجر للخيول" لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة مجانًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدمها لكل طلاب مدارس قطاع السر كأحد الأساليب العلاجية:

ثمّنت إدارة تعليم محافظة الدوادمي، ممثلةً في قسم التربية الخاصة، المبادرة التي أطلقها مربط ساجر للخيول العربية الأصيلة بفتح المجال لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة من طلاب المحافظة على ركوب الخيل والتعامل معها مجانًا ومن دون مقابل، كأحد الأساليب العلاجية لهم والتي لاقت ترحيبًا من إدارة مدرسة ساجر الابتدائية، وأثمرت بتسجيل عددٍ من طلابها من المسجلين بفصول التربية الخاصة في هذا البرنامج.

جاء ذلك خلال زيارة نفذها رئيس قسم التربية الخاصة بإدارة تعليم محافظة الدوادمي محمد بن سمير الغبيوي، ومشرف قسم التربية الخاصة بتعليم الدوادمي شري بن فهد العضياني، وقائد مدرسة ساجر الابتدائية سيف بن نايف العتيبي، لمربط ساجر، وشاهدوا خلالها حصة تدريبية على ركوب الخيل تلقاها طلاب فصول التربية الخاصة، والتقوا أولياء أمورهم، واطلعوا على الآثار الإيجابية الناتجة عقب التحاق أبنائهم في تلك البرامج.

وقال "محمد الغبيوي": "مبادرة مربط ساجر في تدريب ذوي الاحتياجات الخاصة تستحق منا تقديم الشكر والعرفان؛ كونها تنم من دافع مشاركة مجتمعية لهذه الفئة الغالية، والتعاون فيما بيننا مستمر بإذن الله لضمان نجاح واستمرارية هذه المبادرة، وأسأل الله أن يجزل لملاك المربط الثواب والأجر فيما بذلوا".

من جهة أخرى، قدم ملاك مربط ساجر للخيول العربية الأصيلة، وهم: محمد بن طلق الدعجاني، وناصر بن سلطان بن محيا، شكرهم وتقديرهم لقسم التربية الخاصة بإدارة تعليم محافظة الدوادمي وإدارة مدرسة ساجر الابتدائية لقاء تلبيتهم دعوتهم لفتح المجال لذوي الاحتياجات الخاصة للاستفادة من أنشطة المربط في أي وقت، والتي كان الهدف منها المساهمة في خدمة أفراد المجتمع، وتأصيل هذا الموروث لدى النشء بالإضافة إلى تطبيق بعض الأساليب العلاجية التي تخدم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وشهدت الزيارة تكريم قسم التربية الخاصة بإدارة تعليم محافظة الدوادمي لملاك مربط ساجر للخيول العربية لقاء تلك المبادرة المميزة.

يُشار إلى أن مربط ساجر للخيول العربية أعلن أخيرًا عن مبادرته بفتح المجال لتدريب ذوي الاحتياجات الخاصة من طلاب مدارس قطاع السر التابع لمحافظة الدوادمي، وعلى يد مدربين مختصين في هذا المجال ومن دون أي مقابل مادي.