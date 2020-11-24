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"الطاقة الدولية": الاعتداء على محطة جدة يجعلنا يقظين أمام المخاطر التي تواجهنا

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محمد بن مسعود - الدمام - قالت إن الإمدادات في الأسواق البترولية العالمية جيّدةٌ في الوقت الراهن

أكدت منظمة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، أن الاعتداء الذي استهدف محطة توزيع منتجات بترولية بمدينة جدة في المملكة العربية ، يؤكد مجدداً ضرورة البقاء يقظين من المخاطر التي تهدد أمن الطاقة العالمية.

وتفصيلاً، بينت المنظمة أنها تراقب الوضع عن كثب، مؤكّدةً أن الإمدادات في الأسواق البترولية العالمية جيّدةٌ في الوقت الراهن.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442 11:31 PM

قالت إن الإمدادات في الأسواق البترولية العالمية جيّدةٌ في الوقت الراهن

"الطاقة الدولية": الاعتداء على محطة جدة يجعلنا يقظين أمام المخاطر التي تواجهنا
وكالة الأنباء السعودية (واس)

أكدت منظمة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، أن الاعتداء الذي استهدف محطة توزيع منتجات بترولية بمدينة جدة في المملكة العربية السعودية، يؤكد مجدداً ضرورة البقاء يقظين من المخاطر التي تهدد أمن الطاقة العالمية.

وتفصيلاً، بينت المنظمة أنها تراقب الوضع عن كثب، مؤكّدةً أن الإمدادات في الأسواق البترولية العالمية جيّدةٌ في الوقت الراهن.

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المصدر : الخليج 365

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