مكافحة أسراب الجراد بمنطقة مكة وتحذيرات للمناحل

تُواصل فرق استكشاف ومكافحة الجراد بمكاتب فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة أعمالها الميدانية.

مسح واستكشاف

أشار مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن خطة الوزارة لمكافحة الجراد الصحراوي خلال الموسم الشتوي الحالي، حيث تنفذ المكاتب بالتعاون مع مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة عمليات المسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة في جميع المناطق المستهدفة في نطاق التكاثر الشتوي، ففي محافظة الطائف تابعت 11 فرقة ميدانية جثوم السرب، وتنتظر جثوم الجراد خارج النطاق العمراني لمكافحته جنوب الطائف، وقامت فرق وقاية المزروعات بمكاتب الوزارة بمحافظة الخرمة برش أسراب الجراد التي داهمت عدداً كبيراً من مزارع مركز الغريف التابع للمحافظة، وكذلك في محافظات الجموم وخليص والعاصمة المقدسة وجدة، وذلك لمنع أضراره على القطاع الزراعي.

تجهيزات حديثة

أوضح مدير عام مركز مكافحة الجراد والآفات المهاجرة، المهندس محمد بن حسين الشمراني، أن هناك دائماً تنسيقاً مع كافة فروع الوزارة بالمناطق والمكاتب لضمان عدم الازدواجية في الفرق الأرضية أو المكافحة الجوية والأرضية في منطقة واحدة، حيث تنفذ عمليات للمسح والاستكشاف الاستباقية لمكافحة الجراد والآفات المهاجرة في المناطق، وتوفر جميع الاحتياجات والإمكانيات المادية والبشرية والإدارية والعلمية والتسهيلات الضرورية، لنجاح عمليات الاستكشاف والمكافحة، لصد غزو ونشاط الجراد والحد من أضراره على القطاع الزراعي ومتابعة تأمين المواد والتجهيزات الحديثة اللازمة والمناسبة للمكافحة عند الحاجة.

أماكن التكاثر

حذَّرت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أصحاب النحل والمواشي، بالابتعاد عن أماكن تكاثر الجراد، إذ ستبدأ أعمال المكافحة الجوية والأرضية.

وشددت على أهمية تعاون الجميع حفاظًا على سلامة المحاصيل الزراعية والغطاء النباتي الذي تستفيد منه المناحل والمواشي. وتُواجه الفرق الميدانية عائقاً يتمثل في النحَّالين والرُّعاة؛ نظراً إلى وجودهم بالقرب من مواقع الإصابة؛ ما يؤخر أعمال المكافحة أحياناً؛ حيث يتم السماح لهم بنقل ثرواتهم وعدم تضرُّرها من جرَّاء سمية المبيدات.

خدمة بلاغات الجراد

أطلقتها وزارة البيئة والمياه والزراعة

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