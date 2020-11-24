159 ألف طن تبريد لتلطيف أجواء المسجد الحرام

تقوم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في الوكالة العامة للشؤون الفنية والخدمية، بتشغيل وصيانة المنظومات الإلكتروميكانيكية بالمسجد الحرام، وتمد المنظومة المسجد الحرام بالهواء البارد مع تنقية الهواء من الجراثيم بنسبة 100%.

159 ألف طن تبريد

تستهلك منظومة التبريد طاقة تصل إلى 159 ألف طن تبريد، وتصنف ضمن أكبر منظومات التبريد في العالم، وتضخ طاقتها عبر محطتين رئيسيتين هما: محطة كدي، ومحطة الشامية، وتقدر الطاقة التي تنتجها محطة الشامية بـ120 ألف طن تبريد، وتبعد عن المسجد الحرام مسافة 900 متر، أما محطة أجياد فتصل قدرتها الإنتاجية إلى 39 ألف طن تبريد، وتبعد 500 متر. وتقوم مبردات المحطتين بتبريد المياه ما بين 4 و 5 درجات مئوية، وتضخها عبر الأنابيب للمسجد الحرام، ثم إلى وحدات مناولة الهواء بالغرف الميكانيكية؛ لتجري فيها عملية التبادل الحراري، ثم يدفع الهواء النقي المبرد لجميع أرجاء المسجد الحرام. وقامت الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بتجديد وتطوير وحدات مناولة الهواء، واستبدال جميع المبادلات الحرارية بمبادلات جديدة، إضافة إلى تغيير جميع الفلاتر الخاصة بتنقية الهواء بشكل دوري.

تنقية الهواء

يُنقى الهواء عبر وحدات مناولة الهواء، بعد سحب الهواء الطبيعي من سطح المسجد الحرام، ويجري ذلك من خلال عدة مراحل، عن طريق فلاتر تعمل بكفاءة، وتقنية ترشيح عالية تمنع مرور جزيئات الغبار والجسيمات الصغيرة إلى بيئة التكييف، ثم يتم التعقيم بالأشعة فوق البنفسجية التي تعمل على قتل البكتيريا والجراثيم ليصل الهواء إلى المصليات بالمسجد الحرام خاليا من الجراثيم والفيروسات.

مهندسون سعوديون

تشرف الرئاسة العامة على تشغيل وصيانة هذه الأنظمة، حيث يقوم عدد كبير من المهندسين والفنيين السعوديين من ذوي الخبرة والكفاءة العالية في الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بالتحكم بدرجات الحرارة، والحفاظ على نسب الرطوبة المطلوبة، ومتابعة الحالة التشغيلية على مدار الساعة. ويعمل الفنيون على موازنة الهواء في المساحات المختلفة من الحرم المكي، وذلك اعتماداً على أعداد الزوار وكثافتهم؛ وهو ما يسهم في الحفاظ على مستوى الراحة الحرارية بكفاءة استهلاك مثالية للطاقة، والإشراف على أوامر الصيانة حسب المرجعيات والإرشادات الفنية الصحيحة وفق منظومة عمل متكاملة، مع مراعاة إرشادات الأمن والسلامة.

أما في موسمي رمضان والحج فيزداد عدد العاملين بنسبة 255%، لسرعة التعامل مع الحالات الطارئة، لضمان تقديم أفضل الخدمات، بتهيئة جميع سبل الراحة والطمأنينة، لضيوف بيت الله الحرام، والرقي بمستوى الخدمات المقدمة لهم.