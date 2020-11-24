تهنئة سورينام بذكرى الاستقلال وجونسون يتصل بولي العهد

من جانبه، بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، برقية تهنئة إلى الرئيس تشان سانتوخي، رئيس جمهورية سورينام، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده، وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سورينام الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
من جانب آخر، تلقى ولي العهد اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الذي قدم التهنئة بنجاح قمة مجموعة العشرين، وحسن تنظيم وقيادة المملكة لأعمال المجموعة هذا العام. كما تم بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات.
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