شكرا لقرائتكم خبر عن "لنجعلها خضراء" تزرع 85 ألف شجرة في الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

أطلق مكتب وزارة البيئة والمياه والزارعة بالأحساء مبادرة لنجعلها خضراء بزراعة 85 ألف شجرة في عدد من المواقع في المحافظة بتعاون مع شركة " نادك " والتي تهدف الوزارة من خلالها لزراعة ما يقارب عشرة ملايين شجرة من الأنواع المهددة بالإنقراض والأصناف الأخرى في مختلف مناطق المملكة لرفع نسبة الغطاء النباتي ومكافحة التصحر.

و أفاد المكتب أن هذة المبادرة تستهدف تشجير المنتزهات الوطنية ونثر البذور في جميع المواقع التي تتطلب التشجير وإختيار الأصناف حسب الطبيعة المناسبة لكل موقع وبمشاركة الفرق التطوعية والشراكة المجتمعية.

الجدير بالذكر أن مبادرة "نادك" تشمل زراعة 100 الف شجرة ضمن مسؤوليتها الإجتماعية بما يتوافق مع أهداف وزارة البيئة والمياه والزراعة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي وضمان التوازن البيئي وخفض التأثيرات السلبية التي تعكس على البيئة.