شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس التعاون يبحث الشراكة الاستراتيجية مع أمريكا والان نبدء بالتفاصيل

استقبل الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبدالعزيز حمد العويشق اليوم، في مكتبه بالأمانة ، نائبة سفير الولايات المتحدة الأمريكية ، مارتينا سترونغ.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة القضايا ذات الأهتمام المشترك، وبحث أوجه التعاون المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، في إطار الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين.