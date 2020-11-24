شكرا لقرائتكم منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 111 مواطنًا لتبرعهم بالدم 10 مرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - واس صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لـ 111 مواطناً نظير تبرع كل واحدٍ منهم بدمه عشر مرات. والمتبرعون هم: العقيد / احمد الرشيد , المقدم / عبدالله الشتوي , شادي المحمدي , طارق الرحيلي , محمد النخلي , نواف القحطاني , عبدالرحمن الحربي , طاهر زيلع , سلمان الدوسري , فائز الشهري , سعود الروكان , يوسف ال خميس , أحمد عبادي , عبدالعزيز العنزي , عماد الزغيبي , عيسى الحربي , عبدالرحمن الغنام , أيمن أبا الخيل , خليل العنزي , الرئيس رقباء / كريم العنزي , النقيب / إبراهيم الحارثي , النقيب / محمد الفهد , العريف / بندر الحربي , تركي البكري , رائد الحربي , الجندي / احمد الحربي , العريف / بندر عربي, الرقيب / لافي السلمي , عدنان النخلي , اسلام زواوي , متعب الدخيل , العريف / محمد العمري , أيوب الشريف , الوكيل الرقيب بحري / خالد السهلي , فارس السهلي , سيف السهلي , الوكيل الرقيب / حسن الشهري , الرقيب / علي حمدي , هاني القاسمي , عبدالله العطوي , رشيد الثبيتي , خالد المطيري , وليد يوسف , احمد الحمد , الرقيب اول / خالد السعيدان , عبدالرحمن التركي , العريف / اسامه العبدالكريم , حمد الدوسري , ظافر الشهراني , عبدالله الجويعي , الرقيب / علي الزهراني , عمار الخزعل , صالح المعبدي , الوكيل الرقيب المظلي / سعد عسيري , الملازم اول / عبدالعزيز العنزي , محمد العثيمين , اللواء طيار ركن / محمد السيف , علي الدعيج , الرقيب أول/ حماد الحماد , علي العتيبي , حسن مهندس , طماح ال محمدي , بادي الاحمدي , محمد بوعامر , عقل العقل , طليحان العنزي , محمد السعيد , فيصل العنزي , مسلم الحربي , عوض الحربي , سلطان الصيدلاني , فايز الالفي , تركي السفياني , حسن العبدلي , احمد العبدلي , الوكيل الرقيب / يوسف مزاحم , وهيب عقاد , عبدالعزيز كلنتن , مهناء الحويطي , فهد الزهراني , علي الزهراني , الوكيل الرقيب / احمد الزهراني , اياد كاتب , الرقيب / محمد الصالحي , حسن حكمي , راكان الفحام , العريف / علي ال مبارك , الرقيب اول / عبدالله القحطاني , شهد الفايز , خالد الشهري , الرقيب / علي ال فلوه , الرئيس رقباء / عبدالله الشهراني , الرقيب اول / نايف القحطاني , إبراهيم العوده , عشق العتيبي , بندر الحارثي , احمد عسيري , عبدالله المطرفي , معتز الجهني , يوسف الحربي , بدر الحربي , نايف القرني , ياسر البوصالح , خلف العلياني , مالك سرداب , احمد ادريس , سلطان الحارثي , هيثم الغامدي , الرقيب اول بحري / ماجد الحربي , العقيد بحري / ياسر النمير , الرئيس رقباء / سعيد الغامدي.



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