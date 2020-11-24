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الحجز إلزامي للشاحنات العابرة Transit للأراضي السعودية عبر منفذ البطحاء
بهدف الحد من تكدس الشاحنات والانتظار عند المنفذ
متابعات الخليج 365 - البطحاء
أكدت المنظومة الإلكترونية الوطنية للاستيراد والتصدير (منصة فسح)، أنه للحد من تكدس الشاحنات والانتظار عند المنفذ ابتداء من 13/ 12/ 2020 سيتم تطبيق الحجز الإلزامي للمواعيد على الشاحنات العابرة “Transit” للأراضي السعودية عبر منفذ البطحاء.
وأوضحت عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الثلاثاء، أنه لحجز موعد يمكن زيارة منصة فسح من الرابط التالي: هنا.
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