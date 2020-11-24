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جمعية أسر التوحد تطلق عددها الثاني من نشرتها الإلكترونية الشهرية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أطلقت جمعية أسر التوحد العدد الثاني من نشرتها الإلكترونية الشهرية “طيف التوحد”.
واستعرض العدد أبرز أخبار الجمعية، كما رصد آخر مستجدات طيف التوحد على المستوى المحلي والعالمي.
وسلط العدد الضوء على اتفاقية تأسيس مركز متخصص للتوحد في جامعة الأميرة نورة، وتوقيع مذكرة تعاون لخدمة ذوي اضطرابات طيف التوحد في المطارات، بالإضافة إلى مناقشة اللجنة الإعلامية لأسر التوحد الأساليب التوعوية وأبرز القضايا.
ونشر العدد كذلك بعض التقارير، منها مبادرات الاهتمام بالتوحد في السعودية ونماذج من أبطال التوحد، وحوار خاص مع صالح محمد الصالحي رئيس مركز نمو الطفل بجامعة الأميرة نورة والمستشار في جمعية أسر التوحد.
ويمكن الاطلاع على العدد من الرابط هنا.
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