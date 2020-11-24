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شكرا لقرائتكم السعودية للأمم المتحدة ومجلس الأمن: تحملوا مسؤوليتكما لوقف تهديد الميليشيا الحوثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
السعودية للأمم المتحدة ومجلس الأمن: تحملوا مسؤوليتكما لوقف تهديد الميليشيا الحوثية
المملكة لن تألوَ جهدًا في حماية أراضيها ومواطنيها من مثل هذه الهجمات الإرهابية
متابعات الخليج 365 - واس
بعث المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله يحيى المعلمي، برسائل إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وإلى رئيسة مجلس الأمن الدولي السفيرة إنجا روندا كينج، بشأن الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال محافظة جدة.
وقال: بناءً على تعليمات من حكومتي أكتب إليكم بخصوص الاعتداء الإرهابي الذي تعرضت محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال محافظة جدة، حيث ثبت أن ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران هي المسؤولة عن هذا الاعتداء.
وأضاف معاليه: أن استمرار الأعمال الإرهابية التي تستهدف كلاً من المملكة العربية السعودية والشعب اليمني وتقوم بها هذه الميليشيا، لدليل واضح على فكرها الراديكالي الذي يرمي إلى تقويض جهود الأمم المتحدة في الوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، وإثارة التوترات الإقليمية والدولية.
وحث معالي السفير المعلمي، مجلس الأمن على تحمل مسؤوليته بوقف تهديد هذه المليشيا الإرهابية لأمن الطاقة العالمي والعملية السياسية للأمم المتحدة في اليمن والأمن الإقليمي.
وأكد أن المملكة العربية السعودية لن تألوَ جهداً في حماية أراضيها ومواطنيها من مثل هذه الهجمات الإرهابية وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، مطالباً بتعميم هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.
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