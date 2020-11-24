تقارير سعودية: عفو عام لكل محكوم بالجلد التعزيري بعد إلغاء العقوبة

كشفت تقارير سعودية عن صدور توجيهات عليا بالعفو عن كافة من صدر بحقهم حكم بالجلد التعزيري، في أعقاب إلغاء تلك العقوبة الخاصة بهذا الأمر، شريطة ما لم يطبق الحكم عليهم من إمارات المناطق، وذلك للأحكام التي صدرت قبل صدور المبدأ المقر من المحكمة العليا القاضي بإلغاء العقوبة، وذلك وفق ضوابط المبدأ القضائي الصادر بقرار الهيئة العامة للمحكمة العليا.

عدم الحكم بعقوبة الجلد التعزيزي

كانت الأغلبية بالمحاكم قد قررت عدم الحكم بعقوبة الجلد في العقوبات التعزيرية، والاكتفاء في العقوبات التعزيرية بالسجن أو الغرامة أو بالإثنين معًا، أو بالحكم بعقوبات بديلة بحسب ما يصدره ولي الأمر من أنظمة أو قرارات بهذا الشأن، وصدر التوجيه السامي الكريم باتخاذ اللازم، وأشارت التقارير التي تناولتها الصحف السعودية، بأنه تم إنهاء ما أشكل على إمارات المناطق بشأن تنفيذ الأحكام المكتسبة القطعية.

وموافقة مجلس الشؤون السياسية والأمنية

ويأتي هذا بعد الموافقة على مشورة مجلس الشؤون السياسية والأمنية من مناسبة العفو عن جميع المحكوم عليهم بعقوبة الجلد تعزيراً المنصوص عليها في الأحكام التعزيرية المكتسبة للصفة القطعية قبل صدور المبدأ القضائي المشار إليه، على أن يكون العفو في ما لم ينفذ من جلد في تلك الأحكام.