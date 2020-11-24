الدفاع المدني السعودي يحذر المواطنين والمقيمين بعد بيان الأرصاد

تطورات جديدة في حالة الطقس تشهدها المملكة العربية السعودية خلال الساعات المقبلة، فقد توقع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد المملكة، حالة من التقلبات الجوية وأمطار من متوسطة إلى غزيرة على معظم المناطق قد تودي إلى جريان الأودية والسيول المنقولة وتساقط البرد على بعض المناطق، مناشدة المواطنين بالحيطة والحذر والالتزام بنصائح وتعليمات الجهات المختصة.

وتحذير من الدفاع المدني

يأتي هذا في الوقت الذي حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني من هطول الأمطار وجريان السيول في الأودية، لافتة إلى أن البيان الوارد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يشير إلى ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية، اعتبارًا من يوم غدٍ الأربعاء 1442/4/10هـ وحتى يوم الأحد الموافق 1442/4/14هـ على أجزاء من مناطق المملكة تتأثر جراءها مناطق مختلفة مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير وجازان والقصيم والرياض وحائل والمنطقة الشرقية.

أمطار غزيرة ورياح قوية

ومن جانبها، قالت هيئة الأرصاد الجوية السعودية، بأنه من المتوقع بدءًا من الأربعاء، هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة، ويحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، بينما تتأثر الحدود الشرقية بأمطار متوسطة ورياح نشطة، وأهابت بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والالتزام بتعليمات الدفاع المدني.