شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تدين الاعتداء الحوثي الإرهابي على محطة توزيع المنتجات البترولية بجدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أدانت الجمهورية الفرنسية اليوم استهداف مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، محطة توزيع المنتجات البترولية شمال محافظة جدة.

وقالت الناطقة باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية: إن هذا الاعتداء الذي استهدف البنية التحتية المدنية للمملكة انتهاكٌ للقانون الدولي، ومن شأنه تقويض جهود السلام الجارية، وزعزعة أمن المملكة العربية السعودية، والضرر باستقرار المنطقة.

وجددت دعم بلادها الكامل للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل في اليمن.