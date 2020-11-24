تعقيم الصرافات الآلية في أحد المسارحة

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وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالوهاب مباركي أن فرق البلدية نفذت خلال الأسبوع الماضي أعمال تطهير وتعقيم 77 موقعا، كما نفذت العديد من الجولات الميدانية على المحال التجارية والأسواق شملت 386 محلا، أسفرت عن إتلاف 63 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، داعيا الجميع للتعاون مع البلدية بالإبلاغ عن المخالفة بالاتصال على هاتف البلاغات رقم 940.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كثفت أمانة منطقة جازان ممثلة في بلدية محافظة (أحد المسارحة) أعمالها الميدانية لتعقيم المواقع العامة والصرافات الآلية والشوارع والحدائق العامة، وواصلت جولاتها الرقابية على المحال والمنشآت التجارية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الموطنين والمقيمين.وأوضح رئيس البلدية المهندس عبدالوهاب مباركي أن فرق البلدية نفذت خلال الأسبوع الماضي أعمال تطهير وتعقيم 77 موقعا، كما نفذت العديد من الجولات الميدانية على المحال التجارية والأسواق شملت 386 محلا، أسفرت عن إتلاف 63 كجم من المواد الغذائية الفاسدة، داعيا الجميع للتعاون مع البلدية بالإبلاغ عن المخالفة بالاتصال على هاتف البلاغات رقم 940.

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