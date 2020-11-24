، أمين عسير يدشن مبادرة "لسلامتنا نلتزم" في المجمعات والمراكز التجارية ،

محمد بن مسعود - الدمام - بمشاركة 180 متطوعًا ومتطوعةً للتوعية بالتدابير الاحترازية لـ" كورونا

دشن أمين منطقة عسير المبادرة المجتمعية والتي جاءت بعنوان "لسلامتنا نلتزم"؛ بهدف التوعية والتثقيف بأهمية الالتزام بالتدابير والبروتوكولات الوقائية لمُرتادي المنشآت التجارية، حيث نُفذت المبادرة في عددٍ من المولات والمراكز التجارية.

وصرح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، بأن الأمانة نفذت المبادرة بتوجيه من الوزارة استكمالاً لعدة مبادرات مجتمعية نُفذت عبر مراحل زمنية مختلفة وبطرق وآليات متنوعة، مؤكدًا أن هذه الحملة تأتي من مبدأ الحرص على سلامة المواطنين والمقيمين من جائحة كورونا.

وقال إن عدد المتطوعين بلغ من منسوبي الأمانة قرابة ١٨٠ متطوعًا ومتطوعةً، مشيرًا إلى أنها تضمنت عددًا من المفاهيم التوعوية التي تؤكد أهمية الوعي المجتمعي بالالتزام بالإجراءات الاحترازية في كل الأماكن العامة وخصوصًا في المواقع التي تشهد إقبالاً ومنها المولات والمراكز التجارية المتنوعة، مشددًا على أهمية حث المجتمع على اتباع التدابير والبروتوكولات الوقائية والتباعد الاجتماعي، إضافة إلى التشديد على غسل اليدين بشكل مستمر وتغطية الأنف والفم واستخدام الكمامات؛ من أجل بيئة صحية وسليمة للمتسوقين والبائعين بما يضمن الصحة والسلامة للجميع.

يُشار إلى أن أمانة المنطقة تعمل على التوعية في المقام الأول للمواطنين والمقيمين بأهمية اتباع الإجراءات الاحترازية، إذ عملت عددًا من الحملات التوعوية المتنوعة ومنها اللوحات الثابتة والإلكترونية في الشوارع والطرقات، إضافةً إلى تنفيذ هذه المبادرة التوعوية الوزارية، وكذلك حثت الجميع على التواصل المستمر معها في حال وجود أي بلاغات لمخالفة البروتوكولات الوقائية في المراكز ومجمعات التسوق عبر ٩٤٠.