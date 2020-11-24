شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن فرنسا تدين الاعتداء الحوثي الإرهابي على محطة توزيع المنتجات البترولية بجدة والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقة واحدة - 9:32 مساءً, 24 نوفمبر 2020 م المناطق - واس أدانت الجمهورية الفرنسية اليوم استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران محطة توزيع المنتجات البترولية شمال محافظة جدة.

وقالت الناطقة باسم وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية: إن هذا الاعتداء الذي استهدف البنية التحتية المدنية للمملكة انتهاكٌ للقانون الدولي، ومن شأنه تقويض جهود السلام الجارية، وزعزعة أمن المملكة العربية السعودية والضرر باستقرار المنطقة.

وجددت دعم بلادها الكامل للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث للتوصل إلى اتفاق سياسي شامل في اليمن.

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | فرنسا تدين الاعتداء الحوثي الإرهابي على محطة توزيع المنتجات البترولية بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المناطق الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.