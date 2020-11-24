- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم شركة هندية متخصصة في تكنولوجيا المدفوعات توسع نطاق تواجدها في السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
شركة هندية متخصصة في تكنولوجيا المدفوعات توسع نطاق تواجدها في السعودية
أشادت بجهود المملكة في مجال الدفع الرقمي
متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت
أعلنت شركة (Financial Software and Systems (FSS، وهي شركة تكنولوجيا مدفوعات مقرها في تشيناي في الهند، أنها تعمل على توسيع نطاق تواجدها لتعزيز قدرات الدفع الرقمي في السعودية.
وحسبما ذكرت صحيفة فايننشال إكسبريس الهندية، تعد السعودية من بين الاقتصادات المتقدمة للدفع الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي، مع نمو مدعوم بمزيج من الاستثمارات الاستراتيجية في بناء البنية التحتية الرقمية وتمكين إطار السياسة التنظيمية.
طموحات السعودية اللامتناهية
وحددت السعودية هدفًا طموحًا لتحقيق 70٪ من المعاملات غير النقدية بحلول عام 2030، مما يتيح فرصًا واعدة للإيرادات للبنوك القائمة وكذلك لاعبي التكنولوجيا المالية.
وأفاد بيان صادر عن الشركة أنها تخطط لمساعدة البنوك والمعالجات من الدرجة الأولى في المملكة لتسريع مبادرات التحول الرقمي المتوافقة مع رؤية 2030.
توسيع نطاق عمل الشركة
وقال كريشنان سرينيفاسان، كبير مسؤولي الإيرادات العالمية في الشركة: “لتعميق المدفوعات الرقمية في السعودية، من المهم لكل شخص في نظام الدفع فهم الإمكانات وتحديد النهج الخاص به”.
وأضاف: “نقوم باستثمارات كبيرة لتقديم حلول دفع رقمية مبتكرة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات سوق السعودية بالإضافة إلى بناء شبكة قوية من الشركاء المحليين لتعزيز قدراتنا في تقديم الخدمات والدعم في الدولة “.
ورسخت الشركة حضورًا قويًا في سوق موردي تقنيات الدفع في دول مجلس التعاون الخليجي، ويستخدم أكثر من 40 بنكًا في المنطقة حلولها.
كانت هذه تفاصيل خبر شركة هندية متخصصة في تكنولوجيا المدفوعات توسع نطاق تواجدها في السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.