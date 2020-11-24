شركة هندية متخصصة في تكنولوجيا المدفوعات توسع نطاق تواجدها في السعودية

2020-11-24

متابعات الخليج 365 - ترجمة : عمر رأفت

أعلنت شركة (Financial Software and Systems (FSS، وهي شركة تكنولوجيا مدفوعات مقرها في تشيناي في الهند، أنها تعمل على توسيع نطاق تواجدها لتعزيز قدرات الدفع الرقمي في السعودية.

وحسبما ذكرت صحيفة فايننشال إكسبريس الهندية، تعد السعودية من بين الاقتصادات المتقدمة للدفع الرقمي في دول مجلس التعاون الخليجي، مع نمو مدعوم بمزيج من الاستثمارات الاستراتيجية في بناء البنية التحتية الرقمية وتمكين إطار السياسة التنظيمية.

طموحات السعودية اللامتناهية

وحددت السعودية هدفًا طموحًا لتحقيق 70٪ من المعاملات غير النقدية بحلول عام 2030، مما يتيح فرصًا واعدة للإيرادات للبنوك القائمة وكذلك لاعبي التكنولوجيا المالية.

وأفاد بيان صادر عن الشركة أنها تخطط لمساعدة البنوك والمعالجات من الدرجة الأولى في المملكة لتسريع مبادرات التحول الرقمي المتوافقة مع رؤية 2030.

توسيع نطاق عمل الشركة

وقال كريشنان سرينيفاسان، كبير مسؤولي الإيرادات العالمية في الشركة: “لتعميق المدفوعات الرقمية في السعودية، من المهم لكل شخص في نظام الدفع فهم الإمكانات وتحديد النهج الخاص به”.

وأضاف: “نقوم باستثمارات كبيرة لتقديم حلول دفع رقمية مبتكرة مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات سوق السعودية بالإضافة إلى بناء شبكة قوية من الشركاء المحليين لتعزيز قدراتنا في تقديم الخدمات والدعم في الدولة “.

ورسخت الشركة حضورًا قويًا في سوق موردي تقنيات الدفع في دول مجلس التعاون الخليجي، ويستخدم أكثر من 40 بنكًا في المنطقة حلولها.

