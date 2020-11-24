- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم الفريق الحربي يدشن مشروع تطوير عدد من الخدمات التقنية للأدلة الجنائية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الفريق الحربي يدشن مشروع تطوير عدد من الخدمات التقنية للأدلة الجنائية
بهدف رفع كفاءة العمل الأمني والإسهام في تسهيل و تسريع الإجراءات
متابعات الخليج 365 - واس
دشن مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي ، وبحضور معالي مدير مركز المعلومات الوطني، الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت في مقر مديرية الأمن العام ، مشروع تطوير عددٍ من الخدمات التقنية للإدارة العامة للأدلة الجنائية .
ويهدف مشروع التطوير إلى رفع كفاءة العمل الأمني والإسهام في تسهيل و تسريع الإجراءات الأمنية التي ينفذها رجال الأمن أثناء مباشرة القضايا الجنائية ، بحيث يكون ذلك وفق خطة مرحلية يتم تنفيذها في مراحل متعددة.
ويأتي ذلك وفق مشروع التحول الرقمي للخدمات التي تقدمها الجهات الأمنية في خدمة متابعات الخليج 365 والمقيم.
كانت هذه تفاصيل خبر الفريق الحربي يدشن مشروع تطوير عدد من الخدمات التقنية للأدلة الجنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.