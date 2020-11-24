وزارة الاتصالات السعودية تعلن عن توفير 5800 فرصة عمل

تزف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية بشرى سارة لأبناء المملكة، حيث تقوم الوزارة بعمل استعدادات وتجهيزات كبيرة لإقامة معرض افتراضى للتوظيف خلال نهاية الشهر الجاري، والذى بدوره سيوفر فرص عمل كثيرة، تصل لأكثر من 5800 وظيفة شاغرة، وذلك بالشراكة مع 130 شريك توظيف.

فترة المعرض ثلاثة أيام

هذا وقد قالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إن المعرض الخاص بالتوظيف ستكون مدته 3 أيام، حيث تبدأ فعالياته يوم 29 نوفمبر 2020م، كما تناشد الوزارة شركاءها أن يحرصوا على الاستفادة من الدعم المقدم خلال المبادرة التى أقيمت لتلبية احتياجاتهم فى الوظائف الرقمية، وذلك حسب ما قالته وكالة الأنباء السعودية «واس».

توفير دعم التكاليف

ومن الجدير بالذكر أن المبادرة التى تطرحها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات تقوم بتوفير دعم تكاليف كل من التدريب والتأهيل، والاستقطاب، والتوجيه والإرشاد المعنوى، بالإضافة لدعم الفرق بين الرواتب من خلال طرح الوظائف الشاغرة، كما تتم مقابلة الذين يريدون الحصول على فرصة عمل بشكل لحظى وعن بُعد.

وتقوم وزارة الاتصالات، بالعمل على خدمة الباحثين عن عمل الذين تنطبق عليهم شروط المبادرة من حديثى التخرج، أو المنقطعين عن العمل لمدة لا تقل عن 90 يومًا، للالتقاء بالشركات، وذلك فى مكان واحد وبشكل افتراضي.

ضرورة التسجيل فى منصة التوظيف

كما قالت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات: إن على الذين يبحثون عن عمل أن يسجلوا فى المعرض، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكترونى هذا https://vjf.mcit.gov.sa/exhibition، استعدادا للمشاركة والتقديم فى الوظائف المتاحة.

وأضافت الوزارة، أن منصة التوظيف تتيح للجهات المشاركة -التى يزيد عددها على 130 شركة- التعريف بنوع نشاطها، وعرض فرص العمل الوظيفية المتاحة لديها، بالإضافة إلى إمكانية التقديم من خلال هذه المنصة لها من قبل الباحثين عن عمل وعمل المقابلات الشخصية.