ضبط 8 مواقع مخالفة لتخزين وبيع المنتجات البترولية بجدة

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وأوضح رئيس البلدية المهندس أحمد الشافعي في بيان أمس، أن قسم الأسواق التابع للبلدية شارك الفرق الميدانية للجهات المعنية في مداهمة المواقع المخالفة بنطاق الجنوب، والتي تمثلت في «أحواش» غير نظامية استخدمت لتخزين المنتجات البترولية، تمهيدا لبيعها، مشيرا إلى أنه جرى سحب 11 سيارة نقل وشاحنتين وناقلة منتجات بترولية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت أمانة جدة ممثلة في بلدية الجنوب 8 مواقع مخالفة لتخزين المنتجات البترولية دون وجود أي تراخيص نظامية، وذلك خلال حملة ميدانية مشتركة مع كل من وزارة الطاقة والتجارة والشرطة والدفاع المدني ووزارة الموارد البشرية.وأوضح رئيس البلدية المهندس أحمد الشافعي في بيان أمس، أن قسم الأسواق التابع للبلدية شارك الفرق الميدانية للجهات المعنية في مداهمة المواقع المخالفة بنطاق الجنوب، والتي تمثلت في «أحواش» غير نظامية استخدمت لتخزين المنتجات البترولية، تمهيدا لبيعها، مشيرا إلى أنه جرى سحب 11 سيارة نقل وشاحنتين وناقلة منتجات بترولية.

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