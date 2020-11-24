تأهيل طرق ومحاور في أحياء مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تعكف وكالة التشييد والصيانة بأمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارة الطرق والإنارة على إعادة تأهيل الطرق والمحاور، حيث نفذت أعمال السفلتة بطريق الأمير محمد بن سلمان (مكة - جدة السريع) وطريق السيل، إضافة إلى عدد من الشوارع في أحياء (الهجرة - الحمرا) بطول 9,115 م ومساحة 115,500 م. من جهة أخرى ألزمت وكالة البلديات ممثلة في بلدية العزيزية الفرعية أصحاب المشاريع قيد الإنشاء بتسوير مواقعهم بصورة موقتة وفق ضوابط. وأكدت البلدية أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين المشهد الحضري. وأكدت البلدية أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين المشهد الحضري. إلى ذلك تكثف بلدية الشرائع الفرعية بمشاركة الإدارة العامة للنظافة جهودها ضمن حملاتها الرقابية على حراج المعيصم لرفع المخلفات، وتطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين للاشتراطات البلدية.

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