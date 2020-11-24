إنجاز 98% من المرحلة الأولى بمشاريع تصريف الأمطار بالدمام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت أمانة المنطقة الشرقية 98% من المرحلة الأولى لمشروع شبكات تصريف مياه الأمطار لأحياء طيبة والفاخرية والندى، وذلك ضمن مشاريع تصريف مياه الأمطار الجارية بحاضرة الدمام.

وأوضح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام الملا أن المرحلة الأولى تتضمن تنفيذ خط طرد قطر 1800 ملم من حي طيبة وحتى المصب على الخليج العربي بطول إجمالي 17500 متر طولي، وجزء من شبكات الانحدار داخل حي الفاخرية بطول 3940 متر طولي، وبأقطار أنابيب تتراوح من 400 ملم وحتى 1200 ملم وعدد 65 منهول وعدد 86 مصيدة مطر وربطها على البحيرة القائمة بحي الفاخرية.

وبين أنه جرى طرح مشروعين للتنفيذ واستكمال شبكات تصريف مياه الأمطار ومحطتين لتصريف مياه الأمطار بحي الفاخرية وحي طيبة، ويجري حاليا استكمال إجراءات الترسية، لافتا إلى أن العمل الذي تم في الأحياء يأتي استكمالا لدعم وزارة الشؤون البلدية والقروية لمشاريع البنى التحتية وخاصة تصريف مياه الأمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية. ولفت إلى أنه سيتم العمل بمشاريع أخرى خلال الفترة المقبلة للمناطق غير المخدومة بشبكات تصريف مياه الأمطار، وذلك في إطار رفع الكفاءة في شبكة تصريف مياه الأمطار والحد من الأضرار التي تخلفها وتجمعها في الأحياء.

وأكد الملا على أن المشاريع الاستراتيجية تأتي ضمن خطة الأمانة لتنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار بحاضرة الدمام، لخدمة أحياء

الفاخرية وطيبة والندى والمخططات المجاورة من الجهة الغربية، وذلك بإنشاء منظومة متكاملة.

وأفاد بأن العمل يجري حاليا على تنفيذ 4 مشاريع لتصريف مياه الأمطار لخدمة أحياء ضاحية الملك فهد بالدمام، التي تتضمن مشروع تصريف مياه الأمطار المرحلة الأولى بالضاحية، ويشمل خطي طرد بطول 17000 متر طولي، وغرف صمامات هواء وغسيل رئيسة، ومنشأ مصب ابتداء من الخليج العربي وحتى بداية الحي الخامس بالضاحية، وبلغت نسبه الإنجاز بالمشروع 93%.

وبين أن مشروع تصريف مياه الأمطار المرحلة الثانية بضاحية الملك فهد هو استكمال خطي طرد بطول 11376 متر طولي، وغرف صمامات هواء وغسيل رئيسة ابتداء من الحي الخامس بالضاحية وحتى محطتي تصريف مياه الأمطار في كل من الحي الخامس والثاني بالضاحية، وبلغت نسبة الإنجاز فيه 99%، وأن المرحلة الثالثة للمشروع هي محطة ضخ بالحي الخامس بالضاحية، حيث بلغت نسبة إنجازها 53%، وأن المرحلة الرابعة هي محطة ضخ لتصريف مياه الأمطار بالحي الثاني بالضاحية وشبكات تصريف مياه أمطار وتخفيض منسوب المياه الجوفية بالحي الثاني وجزء من الحي السادس والخامس بالضاحية بأقطار تتراوح من 400 ملم وحتى 3000 ملم، حيث بلغت نسبة إنجازها 73%.

شبكات تصريف مياه الأمطار الرئيسة والفرعية