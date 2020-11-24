شكرا لقرائتكم خبر 6 منصات لتعزيز التحول الرقمي برئاسة الحرمين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس أمس الأول 6 منصات رقمية تابعة للرئاسة، بحضور رئيس مكتب إدارة البيانات الوطنية الدكتور طارق الشدي. وتشمل هذه المنصات منصة مشروع النفاذ الموحد ومنصة وبرنامج يسر للتعاملات الالكترونية الحكومية، ونظام الميزانية «هايبريون» ويستفاد منه في تنفيذ المناقلات وميزانية الوظائف وتسجيل الإيرادات والنفقات. وتستهدف الرئاسة حوكمة البيانات الرقمية من خلال المنصات الست التي تأتي في إطار رؤية 2030، لتقديم أفضل التقنيات لقاصدي الحرمين الشريفين، وتعزيز التعاون والتكامل مع الشركاء في مجال تبادل المعلومات والبيانات الرقمية بشكل سريع وآمن، ودعم اتخاذ القرار بمعارف ذكية وسرعة اتخاذه، جاء ذلك وفق تطلع القيادة الحكيمة ببذل الجهود والموارد البشرية والمالية في سبيل خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهم. وتستهدف الرئاسة حوكمة البيانات الرقمية من خلال المنصات الست التي تأتي في إطار رؤية 2030، لتقديم أفضل التقنيات لقاصدي الحرمين الشريفين، وتعزيز التعاون والتكامل مع الشركاء في مجال تبادل المعلومات والبيانات الرقمية بشكل سريع وآمن، ودعم اتخاذ القرار بمعارف ذكية وسرعة اتخاذه، جاء ذلك وفق تطلع القيادة الحكيمة ببذل الجهود والموارد البشرية والمالية في سبيل خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهم. المنصات الجديدة: النفاذ الموحد

برنامج يسر للتعاملات الالكترونية الحكومية

نظام الميزانية »هايبريون«

منظومة الرقابة الالكترونية

البيانات المفتوحة

الالتزام

كانت هذه تفاصيل خبر 6 منصات لتعزيز التحول الرقمي برئاسة الحرمين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.