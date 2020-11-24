«الدارة» تعزز التعاون في مجال البحوث التاريخية بالمدينة المنورة

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وأكد أمير المدينة خلال مراسم توقيع المذكرة على أهمية تعزيز التعاون المشترك في مجال البحوث المعرفية والتاريخية، منوها بالتاريخ الحافل للدارة وإسهاماتها الثقافية المتعددة، وكذلك أهمية أعمال مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة، وما يقدمه من أبحاث متخصصة في تاريخ المدينة المنورة، متمنيا التوفيق والنجاح للجهتين في تعاونهما المشترك.وتهدف الاتفاقية التي وقعها الأمين العام المكلف للدارة الدكتور فهد السماري، ومدير مركز بحوث ودراسات المدينة المنورة الدكتور فهد الوهبي، لتشجيع الدراسات والبحوث، وإتاحة الفرص للباحثين من كلا الجهتين لتزويدهم بالمعلومات التاريخية، وإقامة الندوات والمعارض المشتركة، إضافة إلى التعاون في إنتاج الأفلام المرئية التوثيقية والتعريفية، والعديد من أوجه التعاون في المجالات المعرفية والتاريخية والثقافية.
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