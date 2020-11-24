شكرا لقرائتكم خبر خادم الحرمين: المملكة سباقة في تعزيز التعايش بين الشعوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال اتصال هاتفي تلقاه أمس، من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، أن المملكة سباقة في أخذ المبادرات الهادفة لمحاربة الفكر المتطرف والإرهاب وتعزيز التسامح والتعايش بين الشعوب والحوار بين أتباع الأديان، استشعارا منها بمسؤوليتها تجاه العالم الإسلامي والمسلمين في العالم أجمع.

وهنأ رئيس المجلس في بداية الاتصال خادم الحرمين على النجاح الباهر لأعمال قمة مجموعة العشرين التي استضافتها المملكة.

وأعرب عن تقديره لجهود المملكة المشهودة في محاربة التطرف ومكافحة الإرهاب، ورغبة المجلس في تعزيز التعاون في هذه المجالات مع المملكة انطلاقا من دورها القيادي بالعالم الاسلامي.

ونوه خادم الحرمين بالعلاقات بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي، مؤكدا الحرص على تعزيزها لما فيه مصلحة المملكة ودول الاتحاد والأمن والسلام العالمي.

من جهة ثانية تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، اتصالا هاتفيا أمس من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون،حيث قدم التهنئة بنجاح قمة G20 وحسن تنظيم وقيادة المملكة لأعمال المجموعة هذا العام.

كما تم بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات.

إلى ذلك هنأ خادم الحرمين، رئيس جمهورية سورينام، تشان سانتوخي، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.

وأعرب الملك في برقية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب سورينام الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس سورينام.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب سورينام الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.