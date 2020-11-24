شكرا لقرائتكم خبر الدفاع المدني يحذر من أمطار رعدية على 9 مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت المديرية العامة للدفاع المدني من ازدياد فرص هطول الأمطار الرعدية ابتداء من اليوم وحتى الأحد المقبل على أجزاء من مناطق المملكة، تتأثر جراءها 9 مناطق بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة ورياح نشطة السرعة.

وأشارت المديرية في بيانها أمس إلى أنه ووفقا لما ورد إليها من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة يحتمل أن تتعرض أجزاء منها إلى أمطار شديدة الغزارة قد تؤدي إلى جريان السيول، فيما ستتأثر منطقة «الحدود الشمالية» بأمطار متوسطة ورياح نشطة.

وأهابت بالجميع توخي الحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، حفاظا على سلامتهم.

المناطق الـ9: