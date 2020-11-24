تدابير مواجهة المخدرات في لقاء مفتوح

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنظم أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات اليوم لقاء مفتوحا بعنوان (التدابير الوقائية في مواجهة المخدرات)، وذلك عبر الاتصال المرئي.

ويهدف اللقاء إلى توفير بيئة تسهم في الحد من خطر المخدرات والمؤثرات العقلية، والتعرف على متطلبات الوقاية التي تساعد المجتمع على مواجهة المخدرات، ويتمحور حول مبادئ وإجراءات الوقاية من المخدرات وأساليب التعامل الجيد في الأسرة للوقاية المبكرة من تعاطي المخدرات، إضافة إلى متطلبات حماية الأفراد من خطر تعاطي المخدرات.

كما تسعى الأمانة العامة في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات لاستكمال برامجها الوقائية لعام 2020، ضمن خطتها التنفيذية في رفع مستويات المعرفة والمهارات، وتبادل الخبرات من خلال المناشط التفاعلية التي تزيد من قوة عمليات مواجهـة مشكلة المخدرات والمؤثرات العقلية.