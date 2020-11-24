، الهلال يعاود الركض.. والمعيوف والدوسري يواصلان التأهيل ،

محمد بن مسعود - الدمام - عاود لاعبو الفريق الكروي الأول بنادي الهلال اليوم تدريباتهم بعد تغلبهم على نظيرهم النصر يوم أمس بهدفين.

حيث تركز المران على الجانب اللياقي والفني، واشتمل على تدريبات استرجاعية للمشاركين بصفة أساسية في اللقاء، تطبيقات تكتيكية وفنية لبقية اللاعبين، مناورة لبقية اللاعبين على جزء من الملعب.

من جانب آخر بدأ الحارس عبدالله المعيوف الجري حول الملعب، وأداء تدريبات بدنية ولياقية متنوعة؛ وذلك ضمن برنامجه التأهيلي، فيما واصل سالم الدوسري برنامجه التأهيلي بالجري، وأداء تدريبات لياقية بالكرة.

ويجري الفريق عصر الغد مرانه في الملعب الرديف؛ وذلك في مقر النادي.