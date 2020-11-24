باحث يكشف عن معدل انتشار الاضطرابات النفسية في المملكة " فيديو "

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف باحث ومشارك في برنامج المسح الوطني للصحة وضغوط الحياة، عبدالرحمن بن معمر، عن معدل انتشار الاضطرابات النفسية في المملكة.

وقال " بن معمر " خلال حواره عبر قناة العربية:" يستطيع المواطن المشاركة في البحث واستيعابه للإجابة بكل دقة علي الأسئلة "، لافتا:" أجرينا البحث على جميع مناطق المملكة ".

وأضاف:" بدأت تظهر النتائج الأولية والأرقام تدل على أن المملكة مثل الدول الأوروبية والآسيوية والدول العربية في مجال الأمراض النفسية التي تعتبر متوسطة بناءً على نتائج البحث "، مبينا:" عملية البحث الوطني شملت 4 آلاف مشارك تتراوح أعمارهم بين ال15 وال 65 عاما، أثبتت نتائجها أثر ضغوط الحياة على صحتهم النفسية ".

وكانت الاضطرابات النفسية انتشرت في معدلها الطبيعي والمتوسط، حيث أن نسبة ارتفاع اضطرابات القلق لدى الإناث 13%، بينما اضطرابات القلق لدى الذكور 11% ، فيما أن الاكتئاب لدى الفتيات 8%، ومعدل الرهاب الاجتماعي للإناث ب7%.