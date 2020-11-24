شكرا لمتابعة خبر عن الحج والعمرة تعلن عن 50 وظيفة إدارية شاغرة بنظام التعاقد على سلم الموظفين العام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

دعت وزارة الحج والعمرة المواطنين والمواطنات الحاصلين والحاصلات على الدرجات العلمية والتخصصات المناسبة لشغل الوظائف المعلنة المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام (الإدارية) الراغبين في التقدم عليها من خلال منظومة التوظيف جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية .

وأوضحت العدل أنه قد بلغ إجمالي عدد الوظائف المشمولة بهذا الإعلان (50) وظيفة شاغرة (رجال، نساء)

وأضافت أن آلية التقديم من قبل (المتقدمين/المتقدمات) عن طريق الدخول على نظام التوظيف جدارة على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتأكد من صحة البيانات وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة البشرية والتنمية الاجتماعية، وفي حال صحة البيانات يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية وتحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب، ويتم تحديد الرغبات المكانية حسب ترتيب أولويتها لدى (المتقدم/ــه) من خلال الاختيار من بين الوظائف المعلنة حسب مقراتها ومن ثم حفظ الطلب، وعلى كل (متقدم/ــه) اختيار طباعة ملخص الطلب من خلال أيقونة طباعة ملخص الطلب والاحتفاظ به حيث لن تقبل أي مراجعة أو استفسار أو تظلم دون إرفاق ملخص الطلب الذي يجب أن يكون تاريخ طباعته يسبق تاريخ نهاية فترة التقديم المحددة (رجال / نساء /الجنسين).

واشترطت أن يكون المتقدمين منخريجي وخريجات المعاهد التخصصية والدبلومات المتوسطة بعد الثانوية العامة وما يعادلها، وخريجي وخريجات الدرجة الجامعية (درجة البكالوريوس والماجستير)، مبينة أن الاولوية في الترشيح للتخصصات الغير تربوية ومن ثم للتربوية.

ويشترط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين والحاصلات على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

يشترط أن يكون سبق له اختبار القدرة المعرفية (الرجال / النساء) على المرتبة السادسة والسابعة والثامنة.

وأكدت أن جميع الوظائف المعلنة تتطلب مقابلة شخصية والترشيح النهائي يتم بعد اجتيازها وفي حالة عدم اجتياز المقابلة الشخصية يلغى الترشيح مباشرة.

) المتقدمين/المتقدمات) الذين لا تتفق مقرات الوظائف المعلنة مع رغباتهم المكانية عليهم عدم التأشير بالمربع الخاص برغبة الدخول بالإعلان وعدم تحديد أي رغبات مكانية ، حيث ان الترشيح مرتبط بالمقرات التي حددها (المتقدم/ــه) وعدم مباشرة الوظيفة التي يتم الترشيح لها في مقرها سيترتب عليه استبعاد طلب (المتقدم/ــه) من الإعلان نهائياً (وعليه/ها) التقدم للإعلانات القادمة، ويشترط لشغل وظائف المراقبين اتقان أحد اللغات التالية (اردو – تركي- فارسي – أوزباكستاني).

وستقوم وزارة الحج والعمرة بإعلان أسماء المرشحين والمرشحات عبر موقعها على شبكة الانترنت لذلك فإنها تؤكد على ضرورة متابعة الأسماء التي سيتم دعوتها من خلال بوابتها الإلكترونية