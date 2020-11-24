شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طريقة نقل ملكية الإبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

دعت وزارة البيئة إلى التقيد بإجراءات نقل ملكية الإبل، في حال تم الشراء داخل المملكة بعد استكمال عملية الترقيم.

وطالبت الوزارة المشاركين بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، والعابرين عبر المنافذ الحدودية، بضرورة إحضار ما يثبت ملكية إبلهم في حالة شرائها من مالك سابق والتأكد من صحة بيانات الإبل ومطابقتها.

وحول طريقة نقل ملكية الإبل، أشارت الوزارة إلى أنه بعد إتمام عملية ترقيم الإبل يمكن الحصول على الخدمات المتاحة عبر موقعها على الإنترنت ومن بينها نقل الملكية من خلال الخطوات التالية: الدخول على موقع وزارة البيئة، الانتقال إلى خدمات الأفراد، ثم الانتقال إلى قسم الثروة الحيوانية، الانتقال إلى قائمة الخدمات، اختيار خدمة ترقيم الإبل، وفي حالة الرغبة في نقل ملكية الإبل ستفتح لك قائمة بالإبل المسجلة، يمكن نقلها عبر اتباع الخطوات في الموقع.