شكرا لمتابعة خبر عن النيابة العامة : يجب على رجال الضبط الجنائي قبول البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

قالت النيابة العامة أن رجال الضبط الجنائي كل بحسب اختصاصه يقبلون البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم سواء كانت مشافهة أو كتابة معلومة المصدر أو مجهولته .

وأضافت أنهم يقومون بفحص البلاغات والشكاوي التي ترد إليهم من جميع الجرائم في محضر يوقعون عليه ويسجلوا ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك مع إبلاغ النيابة العامة .

وأضافت أنه يجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى مكان الحادث للمحافظة عليه ، وضبط كل مايتعلق بالجريمة والمحافظة علي أدلتها والقيام بالاجراءات التي تقتضيها الحال.

وأكد أن ذلك يثبت في محضر خاص يوقع عليه رجل الضبط الجنائي ومعاونيه.