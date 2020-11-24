جمعية “إعلامي” تطلق برنامجها “أمسيات إعلامية”

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أطلقت الجمعية الإعلامية الأهلية (إعلامي) @MediaAsOrg حديثة التأسيس والتابعة إشرافًا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية و وزارة الإعلام السلسلة الأولى من برنامجها “أمسيات إعلامية”، والبرنامج عبارة عن لقاءات إثرائية مع نخبة من المختصين والممارسين الإعلاميين.
وتهدف الجمعية من إقامة هذا البرنامج إلى عرض الخبرات والتجارب العلمية والعملية في المجالات الإعلامية، وتطوير الأفراد والكيانات وتأهيلهم للاستفادة من الأدوات الإعلامية.
يذكر أن من أهداف الجمعية في أنشطتها هو رفع كفاءة العمل الإعلامي في القطاع غير الربحي وعند صناع المحتوى القيمي من فئة الشباب.
https://cutt.ly/UhqC9EY
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