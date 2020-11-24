خزان وقود جدة.. مدير المحطة يكشف «مدة السيطرة» على الهجوم العدواني

كشف مدير محطة وقود جدة عبدالله الغامدي، عن أنه تمت السيطرة على الهجوم الإرهابي الذي تعرض له خزان الوقود خلال ساعة واحدة فقط، مشيرًا إلى أنه لم يتعرض أي شخص للأذى كما أن الإمدادات لم تتعطل أيضًا.

وقال الغامدي، في تصريحات للعربية: «لم يتعرض أحد للأذى الكل بأمان، ولم تتعطل الإمدادات لعملائنا، وتم استئناف العمل بعد 3 ساعات، ولم نسجل أي تأخير لعملاء الشركة».

وأضاف: «هذا يثبت أن استمرار العمل رغم الهجوم العدواني يدل على إدارة شركة أرامكو القوية وحجمها»، وواصل: «على الفور وخلال دقيقة قام فريق الاستجابة بتشغيل نظام إطفاء الحريق المثبت في الخزان».

وتابع: «بعد دقيقتين فقط كان رجال الإطفاء هنا، وتمت السيطرة على الحريق خلال 40 دقيقة، وكان الموقف برمته تحت السيطرة خلال ساعة واحدة فقط».

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