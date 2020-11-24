خزان وقود جدة.. وكالة الطاقة الدولية تحذِّر من تهديد الإمدادات العالمية

علقت وكالة الطاقة الدولية، على حادثة الهجوم الإرهابي على خزان وقود بجدة، محذرة من التهديدات التي تواجه إمدادات الطاقة العالمية.

وأوضحت الوكالة الدولية، أن الهجوم الإرهابي على منشأة الوقود بجدة، لم تؤثر على إمدادات النفط العالمية، وفقًا للعربية.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة قد صرح، بأنه عند الساعة الثالثة وخمسين دقيقة من صباح أمس الإثنين، وقع انفجار تسبب في نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال مدينة جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف، موضحًا أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء ھذا الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح ولله الحمد، كما أن إمدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر.

وأكد المصدر أن المملكة تُدين بشدة ھذا الاعتداء الجبان، وتؤكد أن ھذه الأعمال الإرھابية والتخريبية، التي تُرتكب ضد منشآت حيوية، ومنھا ما حدث مؤخرًا في جازان بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية وما سبقه من اعتداء إرھابي على المنشآت النفطية في بقيق وخريص، إنما تستھدف أمن واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وكذلك الاقتصاد العالمي.

اقرأ أيضًا:

خزان وقود جدة.. فيديو يوثق «الرد الفوري» للتحالف على جريمة الحوثيين

خزان وقود جدة.. قيادة التحالف: تورط الحوثيين في الاعتداء الإرهابي الجبان

وزارة الطاقة: مقذوف إرھابي وراء نشوب حريق في خزان شمال جدة