السويد رئيسا لتنمية القصب وعضوية سيدتين للمرة الأولى

وبين «المنيع»: «تسلمت لجنة التنمية الاجتماعية بالقصب وميزانيتها فقط 150 ألف ريال، وسلمتها وميزانيتها أكثر من 3 ملايين ريال مع كثافة الأنشطة لجميع أفراد المجتمع، وأبارك للمجلس الجديد برئاسة فواز السويد، وللزميلتين منيرة العتيق وموضي العصيمي، عضويتي اللجنة النسائية التطوعية، انضمامهما لمجلس الإدارة الجديد، بتوجيهات من الأمير فيصل بن بندر، أمير منطقة الرياض، الداعم الأول لنا، الذي استقبل المجلس في فترته الأولى، وشكرهم على ما قدموه لمركز القصب وأهله، وحثهم على شمول الأنشطة جميع أفراد المجتمع، والعمل علي مبادرات جديدة، خاصة للمرأة والطفل، ووجهني بالاستمرار لفترة ثانية رئيسا للمجلس».
يذكر أن اللجنة نفذت العديد من الأنشطة لجميع أفراد المجتع، وأقامت أكثر من مهرجان سنوي للأسر المنتجة على شرف كل من: حرم الأمير خالد بن بندر، أمير منطقة الرياض سابقا، الأميرة مشاعل بنت محمد آل سعود، ثم على شرف حرم أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر، الأميرة نورة بنت محمد آل سعود، ثم على شرف الأميرة موضي بنت خالد بن عبدالعزيز آل سعود، والأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز.
وأقامت اللجنة مهرجان الشباب لأول مرة لثلاثة أيام بالتعاون مع وزارة الرياضة. وفي الختام، قدم الدكتور المنيع شكره وتقدير للحضور، بينما قدم سلمان الصميت درعا للدكتور المنيع، تعبيرا عن تقديرهم له وللمجلس بالفترتين السابقتين خلال إدارة لجنة التنمية الاجتماعية بالقصب.
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