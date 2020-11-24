السعودية اليوم / العاهل البحريني يستقبل رئيس البرلمان العربي



المنامة 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واس

استقبل الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين اليوم رئيس البرلمان العربي عادل عبد الرحمن العسومي.

وأشاد العاهل البحريني بالدور المهم الذي يضطلع به البرلمان العربي في الدفاع عن قضايا الأمة العربية في المحافل البرلمانية الدولية وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك وبناء جسور التعاون بين الشعوب العربية وشعوب العالم.

وأعرب الملك عن تقديره واعتزازه بالمواقف المشرفة والداعمة التي يقفها دائماً البرلمان العربي رئيساً وأعضاء تجاه مملكة البحرين، مؤكداً أنها محل تقدير واعتزاز.

من جانبه، أعرب رئيس البرلمان العربي عن عميق شكره وامتنانه للعاهل البحريني على ما حظي به من إشادة وتقدير، وعلى مواقف مملكة البحرين الداعمة للعمل البرلماني العربي المشترك، مؤكداً سعيه الدائم لتعزيز الدور الذي يضطلع به البرلمان العربي من أجل نصرة قضايا الأمة العربية.

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19:34ت م

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