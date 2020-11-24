السعودية اليوم / نائب وزير الخارجية يستقبل رئيس المجلس النقدي الخليجي



الرياض 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واس

استقبل معالي نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مكتبه بديوان الوزارة بالرياض اليوم، الرئيس التنفيذي للمجلس النقدي الخليجي الدكتور عاطف بن صالح الرشيدي.

وجرى خلال الاستقبال، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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19:21ت م

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