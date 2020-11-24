السعودية اليوم / السنغال تسجل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا



داكار 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واس

سجلت السنغال خلال الساعات الـ24 الماضية 11 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان اليوم أن إجمالي الحالات بلغت 15908 حالات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 331 حالة.

// انتهى //

19:07ت م

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داكار 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واسسجلت السنغال خلال الساعات الـ24 الماضية 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" .وأوضحت وزارة الصحة السنغالية في بيان اليوم أن إجمالي الحالات بلغت 15908 حالات، فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 331 حالة.// انتهى //19:07ت م0191

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