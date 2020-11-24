السعودية اليوم / وزير التعليم يكرّم "الفريق التقني" لمنصة مدرستي ويشيد بالكوادر الوطنية في التنفيذ والتطوير



الرياض 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واس

كرم معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ, "الفريق التقني" لمنصة مدرستي, الذي عمل بالتكامل مع فريق الوزارة على تنفيذ وتطوير مشروع المنصة.

جاء ذلك خلال تفقّد معاليه سير العمل في مشروع منصة "مدرستي"، خلال زيارته لمركز التحكّم والدعم الفني في شركة تطوير للخدمات التعليمية.

وأكد معاليه دعم واهتمام القيادة الرشيدة للتعليم، وحرصها على توفير جميع الإمكانات لتطوير واستمرار العملية التعليمية -عن بُعد-، مشيراً إلى أن منصة "مدرستي" من الخيارات الإستراتيجية لعمل الوزارة في هذه المرحلة، مشيداً بجهود الكفاءات والكوادر الوطنية التي تعمل على هذا المشروع في شركة تطوير للخدمات التعليمية بالتنسيق والتكامل مع فريق العمل في وزارة التعليم، متطلعاً إلى استمرار التطوير في

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية الدكتور منصور بن سلمه أن منصة "مدرستي" أصبحت معلماً من معالم تطوير التعليم في الوطن، مبيناً أن التكريم يأتي انطلاقاً من اهتمام القيادة الرشيدة بالعاملين على المنجزات الوطنية من أبناء وبنات الوطن، ويمثل رسالة فخر بكفاءات سعودية شابة عملت على نجاح هذه التجربة الفريدة من نوعها على مستوى العالم.

// انتهى //

19:04ت م

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الرياض 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واسكرم معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ, "الفريق التقني" لمنصة مدرستي, الذي عمل بالتكامل مع فريق الوزارة على تنفيذ وتطوير مشروع المنصة.جاء ذلك خلال تفقّد معاليه سير العمل في مشروع منصة "مدرستي"، خلال زيارته لمركز التحكّم والدعم الفني في شركة تطوير للخدمات التعليمية.وأكد معاليه دعم واهتمام القيادة الرشيدة للتعليم، وحرصها على توفير جميع الإمكانات لتطوير واستمرار العملية التعليمية -عن بُعد-، مشيراً إلى أن منصة "مدرستي" من الخيارات الإستراتيجية لعمل الوزارة في هذه المرحلة، مشيداً بجهود الكفاءات والكوادر الوطنية التي تعمل على هذا المشروع في شركة تطوير للخدمات التعليمية بالتنسيق والتكامل مع فريق العمل في وزارة التعليم، متطلعاً إلى استمرار التطوير في منصة مدرستي والاستفادة من جميع إمكاناتها لتيسير الرحلة التعليمية للطلاب والطالبات.من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية الدكتور منصور بن سلمه أن منصة "مدرستي" أصبحت معلماً من معالم تطوير التعليم في الوطن، مبيناً أن التكريم يأتي انطلاقاً من اهتمام القيادة الرشيدة بالعاملين على المنجزات الوطنية من أبناء وبنات الوطن، ويمثل رسالة فخر بكفاءات سعودية شابة عملت على نجاح هذه التجربة الفريدة من نوعها على مستوى العالم.// انتهى //19:04ت م0189

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