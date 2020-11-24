السعودية اليوم / رئاسة شؤون الحرمين تنظم حلقة نقاش عن "الملكية الفكرية"



مكة المكرمة 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واس

نظمت الرئاسة العامة لشؤون لحرمين اليوم, حلقة نقاش بعنوان "الملكية الفكرية أثرها وأهميتها".

وأكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, ضرورة تعزيز إجراءات حماية الملكية الفكرية من خلال الإدارة التي خصصتها الرئاسة لإدارة شؤون الملكية الفكرية في الرئاسة، وحماية الحقوق وتنميتها في المجالات العلمية والدعوية والفكرية والإعلامية والتقنية، إضافة إلى تكوين فريق من الرئاسة يتواصل بشكل مستمر مع الهيئة لمتابعة التوصيات وتفعيلها وتطبيقها.

من جانبه عد الرئيس التنفيذي للهيئة

// انتهى //

18:49ت م

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مكة المكرمة 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واسنظمت الرئاسة العامة لشؤون لحرمين اليوم, حلقة نقاش بعنوان "الملكية الفكرية أثرها وأهميتها".وأكد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس, ضرورة تعزيز إجراءات حماية الملكية الفكرية من خلال الإدارة التي خصصتها الرئاسة لإدارة شؤون الملكية الفكرية في الرئاسة، وحماية الحقوق وتنميتها في المجالات العلمية والدعوية والفكرية والإعلامية والتقنية، إضافة إلى تكوين فريق من الرئاسة يتواصل بشكل مستمر مع الهيئة لمتابعة التوصيات وتفعيلها وتطبيقها.من جانبه عد الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم, الرئاسة من أكبر الأجهزة المولّدة للملكية الفكرية لما تزخر به من مواد خصبة تحتاج لحمايتها وتعظيم أثرها في تنظيم أعمال الحرمين الشريفين، مؤكداً استعداد الهيئة على التعاون والتكاتف لتعظيم أثر ما يقدم في الحرمين الشريفين من برامج ومحاضرات ودروس وغيرها من الإمكانات التي وفّرها ولاة الأمر -حفظهم الله- في منظومة خدمات المسجد الحرام والمسجد النبوي.// انتهى //18:49ت م0186

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