السعودية اليوم / الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي يدين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف محطة لتوزيع المنتجات البترولية في جدة



الرياض 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واس

أدان الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي، جوزيف ماك مينغل الاعتداء الإرهابي الذي استهدف محطة لتوزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة.

وقال في بيان له : " إن الاعتداء الإرهابي الذي استهدف خزانا للوقود في محطة لتوزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة ، يأتي في الوقت الذي أدت تداعيات فيروس

وأضاف أن منتدى الطاقة الدولي ينضم إلى المجتمع الدولي في إدانة مثل هذه الاعتداءات، التي تقدم أيضا تذكيرًا واضحًا لكل من الدول المنتجة والمستهلكة، ولقطاع الطاقة العالمي ككل، بالدور المنوط بها محافظة على أمن الطاقة واستقرار الأسواق في ظل الظروف المعقدة والمتشابكة بشكل غير مسبوق التي تشهدها الاسواق العالمية حاليًا.

وأكد الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي أن تعافي الاقتصاد العالمي يعتمد على البنية التحتية الحيوية للطاقة، بما يتضمن مرافق الإنتاج والتكرير والنقل والبنية التحتية للموانئ، فضلا عن حرية الملاحة وتأمين المرور في المسارات البحرية ، وأن الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء في منتدى الطاقة الدولي سيعززان أمن الطاقة واستقرار الأسواق في بيئة مخاطر جديدة وأكثر ديناميكية.

// انتهى //

18:47ت م

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الرياض 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واسأدان الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي، جوزيف ماك مينغل الاعتداء الإرهابي الذي استهدف محطة لتوزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة.وقال في بيان له : " إن الاعتداء الإرهابي الذي استهدف خزانا للوقود في محطة لتوزيع المنتجات البترولية شمال مدينة جدة ، يأتي في الوقت الذي أدت تداعيات فيروس كورونا "كوفيد-19" على الاقتصاد العالمي وأسواق الطاقة العالمية إلى تعزيز التعاون الدولي بين الحكومات والهيئات المعنية لاستعادة الاستقرار إلى أسواق الطاقة، والتمكن من تحقيق التعافي الاقتصادي على نحو سريع وشامل.وأضاف أن منتدى الطاقة الدولي ينضم إلى المجتمع الدولي في إدانة مثل هذه الاعتداءات، التي تقدم أيضا تذكيرًا واضحًا لكل من الدول المنتجة والمستهلكة، ولقطاع الطاقة العالمي ككل، بالدور المنوط بها محافظة على أمن الطاقة واستقرار الأسواق في ظل الظروف المعقدة والمتشابكة بشكل غير مسبوق التي تشهدها الاسواق العالمية حاليًا.وأكد الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي أن تعافي الاقتصاد العالمي يعتمد على البنية التحتية الحيوية للطاقة، بما يتضمن مرافق الإنتاج والتكرير والنقل والبنية التحتية للموانئ، فضلا عن حرية الملاحة وتأمين المرور في المسارات البحرية ، وأن الحوار والتعاون بين الدول الأعضاء في منتدى الطاقة الدولي سيعززان أمن الطاقة واستقرار الأسواق في بيئة مخاطر جديدة وأكثر ديناميكية.// انتهى //18:47ت م0185

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