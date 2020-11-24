السعودية اليوم / سمو نائب أمير الشرقية يستقبل محافظ التدريب التقني والمهني



الدمام 09 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 24 نوفمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه في الإمارة اليوم معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد.

ونوه سموه بأهمية العمل على تطوير البرامج التدريبية، ومواكبة احتياجات مختلف القطاعات، وتأهيل الطلاب وإكسابهم المهارات اللازمة لدخول سوق العمل، والتركيز على التوجه نحو التدريب التطبيقي في ظل استخدام أسلوب التدريب عن بعد، وتعزيز الاستفادة من وسائل التقنية في تنمية مهارات وقدرات المتدربين، مشيراً لضرورة العمل على توسيع قاعدة الشراكات، وتبني المزيد من المبادرات التي تضيف للعملية التدريبية، متمنياً سموه لمنسوبي المؤسسة التوفيق.

من جهته قدم محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على الدعم المتواصل الذي تحظى به المؤسسة وكلياتها في المنطقة، موضحاً أن المؤسسة حريصة على التكامل مع مختلف الجهات والمؤسسات لتحقيق أعلى كفاءة للعملية التدريبية.

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18:35ت م

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