السعودية | ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقة واحدة - 7:24 مساءً, 24 نوفمبر 2020 م تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم من دولة رئيس الوزراء البريطاني السيد بوريس جونسون.

وقدم رئيس الوزراء البريطاني خلال الاتصال التهنئة بنجاح قمة مجموعة العشرين وحسن تنظيم وقيادة المملكة لأعمال المجموعة هذا العام.

كما تم بحث سبل تعزيز التعاون القائم بين البلدين في مختلف المجالات.

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