السعودية | المملكة وهولندا توقعان مذكرة تفاهم في مجال النقل الجوي

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل دقيقة واحدة - 7:09 مساءً, 24 نوفمبر 2020 م وقعت الهيئة العامة للطيران المدني مع السلطة المختصة بمملكة هولندا، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال النقل الجوي.

جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الهادي بن أحمد المنصوري اليوم، في مقر الهيئة سفيرة هولندا لدى المملكة جانيت ألبيردا.

ومثل توقيع المذكرة من جانب الهيئة مساعد الرئيس للسياسات الاقتصادية والنقل الجوي الدكتور بدر بن صالح الصقري، فيما وقعها من الجانب الهولندي سفيرة مملكة هولندا لدى المملكة السيدة جانيت ألبيردا.

وتأتي مذكرة التفاهم ضمن التعاون بين الجانبين ورغبة منهما في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين لزيادة معدل رحلات الشحن الجوي.

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