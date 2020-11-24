شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة لمجلس الأمن: لن ندخر جهدا بحماية أراضينا ومواطنينا من هجمات الحوثيين والان نبدء بالتفاصيل

أبلغت المملكة مجلس الأمن الدولي بأن جماعة الحوثي اليمنية هي المسؤولة عن هجوم صاروخي على محطة لتوزيع المنتجات البترولية في جدة أمس الاثنين. وحثت المجلس المكون من 15 دولة على وقف التهديد المحدق بأمن الطاقة العالمية والعملية السياسية الخاصة باليمن والأمن الإقليمي. وقال السفير السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي في رسالة للمجلس في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين واطلعت عليها رويترز‭‭ ‬‬إنه تبين أن الحوثيين الذين تساندهم إيران مسؤولون عن الهجوم "الإرهابي". وأضاف أن المملكة لن تألو جهدا لحماية أراضيها ومواطنيها.

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