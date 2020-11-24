شكرا لمتابعة خبر عن البيئة تتعاقد مع شركات أمنية لحماية ومراقبة الغابات والمتنزهات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت مصادر صحفية أن وزارة البیئة والمیاه والزراعة بصدد التعاقد مع شركان مختصة بأنشطة الأمن والسلامة، لتولي مھام حماية ومراقبة مواقع الغابات والمراعي والمتنزھات، المنتشرة في 13 منطقة.

وقالت المصادر إن مساحات الغابات والمراعي والمتنزھات تقدر بـ25.2 ملیون م2 حيث تتمیز بتنوع مظاھر السطح واختلاف والتكوينات الجیولوجیة والمناخ من منطقة لأخرى وتباين العديد من البیئات الطبیعیة، وفقًا للوطن.

ويذكر أن هناك تنوع كبیر في الغطاء النباتي الطبیعي، في حين تشكل المراعي في المملكة مساحة 170 ملیون ھكتار 76 % من مساحة المملكة وتغطي الغابات مساحة 207 ھكتارات (2.1).